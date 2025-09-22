Der Goldpreis hat erneut einen Rekordwert erreicht (Archivbild). (AFP / David Gray)

Die Feinunze wurde an der Börse in London mit mehr als 3.719 US-Dollar gehandelt. Auch in Euro gerechnet erreichte das Edelmetall ein neues Rekordhoch, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

In den vergangenen drei Jahren hat sich der Goldpreis mehr als verdoppelt. Neben sinkenden Zinsen spielen dabei zunehmende geopolitische Risiken eine Rolle. Weitere Gründe sind die Schuldenpolitik der USA und die Sorge vor einem stärkeren Einfluss von Präsident Trump auf die bislang unabhängige Notenbank. Gold gilt als sogenannter sicherer Anlage-Hafen in Krisenzeiten.

