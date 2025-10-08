Allzeithoch

Der Marktwert des Edelmetalls stieg erstmals über die Marke von 4.000 US-Dollar pro Feinunze, das entspricht 31,1 Gramm. Gold gilt bei vielen Anlegern als sicherer Hafen in Krisenzeiten, sein Preis hat im Laufe dieses Jahres kräftig zugelegt. Eine Rolle spielen unter anderem die sinkenden Zinsen und geopolitische Spannungen.
Weitere Gründe sind die Schuldenpolitik der USA und die Sorge vor einem wachsenden Einfluss von Präsident Trump auf die bislang unabhängige Notenbank.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.