Allzeithoch

Der Marktwert des Edelmetalls stieg erstmals über die Marke von 4.500 US-Dollar pro Feinunze, das entspricht einer Münze mit einem Gewicht von 31,1 Gramm. Gold gilt bei vielen Anlegern als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Eine Rolle für die Entwicklung spielen neben geopolitischen Spannungen auch die Erwartung weiter Zinssenkungen und Sorgen vor inflationären Tendenzen.

Außerdem ist das Edelmetall bei Zentralbanken etwa auch wirtschaftlich fragiler Länder gefragt, die sich davon insbesondere mehr Stabilität versprechen.

