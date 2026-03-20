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Das Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate sprach von einer Bedrohung durch Raketen. Die kuwaitische Armee erklärte, ihre Luftabwehr habe auf feindliche Raketen- und Drohnenbedrohungen reagiert. Das saudiarabische Verteidigungsministerium gab bekannt, seine Streitkräfte hätten sechs Drohnen im Osten des Landes und eine weitere im Norden abgefangen und zerstört. In Bahrain wurde nach Angaben des Innenministeriums eine Lagerhalle mutmaßlich durch einen iranischen Angriff in Brand gesetzt.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.