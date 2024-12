Israelische Panzer dringen im syrisch-israelischen Grenzgebiet in die Pufferzone auf den Golanhöhen ein. (picture alliance / Anadolu / Mostafa Alkharouf)

Die israelische Besetzung der Pufferzone auf den Golanhöhen stelle einen schweren Verstoß gegen das internationale Völkerrecht dar, hieß es nach einem Gipfeltreffen des Golf-Kooperationsrates in Kuwait. Die internationale Gemeinschaft müsse sich dafür einsetzen, dass Israel die besetzten syrischen Gebiete verlasse.

Nach dem Sturz von Syriens Machthaber Assad war die israelische Armee in die Pufferzone eingedrungen. Offensichtlich erwägt Israel eine längerfristige Kontrolle des Gebiets, das unter Überwachung der UNO steht. Die Regierung in Jerusalem will dadurch nach eigenen Angaben Angriffe auf Israel aus dem Gebiet verhindern.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London meldete, israelische Soldaten seien weiter in syrisches Territorium eingedrungen und hätten auf demonstrierende Zivilisten geschossen. Israel sagte eine Prüfung zu.

