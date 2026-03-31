Iran-Krieg

In Saudi-Arabien teilte das Verteidigungsministerium mit, das Land sei in der Nacht wiederholt mit ballistischen Raketen angegriffen worden. Die Geschosse seien von der Luftabwehr abgefangen und zerstört worden. Auch Kuwait meldete Beschuss durch Raketen und Drohnen. Im Hafen von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde ein kuwaitischer Öltanker getroffen, wodurch ein Brand ausgelöst wurde. Die Besatzung befindet sich nach Angaben der Behörden in Sicherheit. Auch in Bahrain waren Sirenen zu hören.
Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.