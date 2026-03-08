Mindestens ein Toter in Dubai

Auch Dubai wurde wieder angegriffen. (picture alliance / Zoonar / FRANK PETERS)

So meldete etwa Saudi-Arabien den Abschuss von mindestens 14 Drohnen, darunter mehrere östlich der Hauptstadt Riad. Das Verteidigungsministerium Katars teilte mit, man habe sechs ballistische Raketen und zwei Marschflugkörper abgefangen. Zwei ballistische Raketen seien in den Hoheitsgewässern Katars eingeschlagen, zwei weitere in einem unbewohnten Gebiet, ohne Opfer zu fordern. Auch in Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten gab es iranische Angriffe. In Dubai wurde ein Mann durch herabstürzende Trümmerteile getötet und die Fassade eines Wolkenkratzers beschädigt. Der Präsident der Emirate, Mohammed, erklärte, sein Land befinde sich im Krieg.

