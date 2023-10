Langenscheid-Verlag

Jugendwort des Jahres 2023 (picture alliance / dpa / Carla Benkö)

"Goofy" erhielt in einem Onlinewahlverfahren unter Jugendlichen rund 39 Prozent der Stimmen, wie der Langenscheidt-Verlag mitteilte - der Verlag organisiert die jährliche Abstimmung.

Auf dem zweiten Platz folgt "Side eye", was einen skeptischen Seitenblick auf einen Menschen oder eine Situation bezeichnet. Den dritten Platz belegte "NPC". Die Abkürzung steht für "Non-player charakter". Damit ist ein Mensch gemeint, der nur passiv das Geschehen um sich herum wahrnimmt.

Seit 2020 entscheiden ausschließlich Jugendliche über Jugendwort

Seit 2008 bestimmt der Langenscheidt-Verlag das Jugendwort des Jahres, zunächst durch eine Jury, seit 2020 liege die Wahl komplett in den Händen der Jugendlichen. In diesem Jahr wurde das Wort in einem dreistufigen Onlinewahlverfahren ausgewählt; elf- bis 20-Jährige konnten Begriffe aus ihrem aktiven Sprachgebrauch vorschlagen und anschließend über ihre Favoriten abstimmen. Ein Verlagsgremium sorgt dafür, dass die Begriffe keinen diskriminierenden oder sexistischen Bezug haben.

Die Teilnehmerzahl bei der Abstimmung war nach Angaben des Langenscheidt-Verlags so hoch wie noch nie. Insgesamt habe eine hohe sechsstellige Zahl mitgemacht.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.