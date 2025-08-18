Wettbewerbsverstöße

Google soll in Australien eine hohe Strafe zahlen (Archvbild). (IMAGO / imageBROKER / Offenberg)

Das teilten das US-Unternehmen und die australische Wettbewerbsbehörde mit. Diese hatte Google wettbewerbswidrige Vereinbarungen mit den beiden größten Telekommunikationsunternehmen des Kontinents vorgeworfen. Die Anbieter Telstra und Optus hatten auf den von ihnen hergestellten Android-Mobiltelefonen ausschließlich die Google-Suchmaschine installiert. Die Behörde hat deshalb eine Strafe von 55 Millionen australischen Dollar verhängt. Ein Gericht soll nun entscheiden, ob diese Höhe angemessen ist.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.