App-Marktplatz

Laut Anordnung muss der Internetkonzern bis Mitte nächsten Jahres Google Play und das Betriebssystem Android so verändern, dass andere Anbieter dort Zugang bekommen. In einem Kartellrechtsverfahren war zuvor festgestellt worden, dass Google mit dem Bezahlsystem auf Google Play ein illegales Monopol gebildet habe.

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen kündigte an, gegen die Anordnung in Berufung zu gehen. Sie gilt nur für die USA. Gegen Google sind aber auch in der EU Verfahren wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Kartellrecht anhängig.

