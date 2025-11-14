Kartellverstöße

Idealo soll von Google 465 Millionen Euro Schadenersatz erhalten. (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

Das Landgericht Berlin hat entschieden, dass Google dem deutschen Preisvergleichsportal Idealo rund 465 Millionen Euro zahlen muss. Der Producto GmbH, die die Webseite Testberichte.de betreibt, wurde eine Summe von gut 107 Millionen Euro zugesprochen. Beide hatten Google vorgeworfen, seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschine über Jahre hinweg missbraucht und eigene Angebote bevorzugt zu haben. Gegen beide Urteile ist noch Berufung möglich.

(Aktenzeichen 16 O 195/19 Kart (2))

