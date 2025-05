Technologie

Google-Chef Sundar Pichai (picture alliance/dpa/CNP/Ron Sachs)

Google-Chef Pichai kündigte bei der jährlichen Entwicklerkonferenz im kalifornischen Mountain View an, den KI-Modus der Suchmaschine in den USA allgemein verfügbar zu machen. Damit könnten Nutzer längere und komplexere Suchanfragen stellen und die Ergebnisse durch Nachfragen noch präzisieren - sie würden mit virtuellen Assistenten in eine Art Dialog treten. Bisher bestehen Suchergebnisse vor allem aus einer Liste von Weblinks.

Der KI-Modus soll auch lernen, zum Beispiel bei der Suche nach einem Produkt die Kaufberatung zu übernehmen.

Google blendet bereits seit einiger Zeit von Künstlicher Intelligenz erstellte Zusammenfassungen der Suchergebnisse ein.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.