Datenschutzverstöße

Eine Geschworenenjury in San Francisco sprach das Unternehmen schuldig, die Privatsphäre von fast 100 Millionen Nutzern verletzt zu haben. Die Kläger hatten Einstellungen zum Tracking deaktiviert, lehnten also die Erfassung von Nutzungsdaten in Google-Diensten ab. Dennoch sammelte und verkaufte der Konzern die Daten. Google muss deshalb rund 365 Millionen Euro zahlen. Die französische Datenschutzbehörde verhängte eine Strafe von 325 Millionen Euro. Auch in diesem Fall ging es darum, dass Google Nutzerdaten ohne ausdrückliche Zustimmung verwendet hat. Ein ähnliches Urteil erging in Frankreich gegen den Onlinehändler Shein.

