Google plant Änderungen bei der Suche - das könnte erhebliche Auswirkungen auf das offene Web haben (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Google will seine Suchmaschine grundlegend verändern. Aus der bekannten Suchmaschine mit Linklisten wird schrittweise eine KI-Antwortmaschine. Es soll sich um den größten Umbau der Google-Suche seit 25 Jahren handeln. Deshalb wird darüber gerade so intensiv diskutiert. Im Kern geht es um eine Frage: Was passiert mit dem offenen Internet, wenn Nutzer ihre Antworten direkt von Google bekommen – und nicht mehr auf Webseiten klicken?

Auslöser ist die Entwicklerkonferenz Google I/O. Dort stellte der Konzern neue KI-Funktionen für die Suche vor. Künftig sollen Nutzer nur noch mit einer KI chatten können. Die klassische Google-Suche gehört dann der Vergangenheit an. Stattdessen beantwortet die KI Fragen direkt, fasst Informationen zusammen und recherchiert bei Bedarf weiter.

Für viele Nutzer klingt das zunächst praktisch. Statt mehrere Webseiten zu öffnen, liefert Google die Antwort sofort. Doch hier beginnt die Debatte.

Bislang beruhte das Web auf einer klaren Arbeitsteilung: Webseiten erstellen Inhalte, Google hilft dabei, sie zu finden. Kritiker sagen, Google verändere dieses Modell nun grundlegend. Die Suchmaschine verweise nicht mehr nur auf Inhalte, sondern präsentiere die Informationen selbst.

Der Informatiker und Publizist Jürgen Geuter spricht deshalb von einem „Krieg gegen das Web“. Seine Sorge: Das offene Internet könnte hinter KI-generierten Antworten verschwinden. Besonders kritisch sehen das Medienhäuser, Verlage und Betreiber spezialisierter Informationsangebote. Sie befürchten, dass Nutzer auf Google bleiben und die ursprünglichen Quellen nicht mehr besuchen.

Diese Sorge ist nicht nur theoretisch. Schon jetzt ist das sogenannte Phänomen "Google Zero" zu beobachten. Nicolas Bouliane, Betreiber der Informationsplattform „All About Berlin“, berichtet von rund 70 Prozent weniger Zugriffen seit der Einführung von KI-Zusammenfassungen in der Suche. Seine Inhalte würden nun direkt in den Suchergebnissen beantwortet. Die Folge seien geringere Reichweiten und sinkende Einnahmen.

Auch deutsche Verlage melden teils deutliche Rückgänge. Helmut Verdenhalven, Mitglied der Geschäftsführung des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV), berichtet von einzelnen Anbietern mit Reichweitenverlusten von 40 bis 50 Prozent. Besonders betroffen seien allgemeine Informations- und Unterhaltungsangebote.

Die Befürchtung: Bleiben Besucher aus, brechen Werbeerlöse, Affiliate-Einnahmen oder Abonnements weg. Langfristig könnten frei zugängliche Angebote deshalb ganz verschwinden.

Google weist die Kritik zurück. In einem Interview im Podcast „Decoder“ argumentierte Konzernchef Sundar Pichai, die KI-Suche werde Nutzer nicht von Webseiten fernhalten, sondern den Traffic besser verteilen. Weniger Klicks seien nicht automatisch schlechter. Entscheidend sei die Qualität der Besucher. Wer nach einer KI-Antwort noch auf eine Seite gehe, habe meist ein konkreteres Interesse und bleibe länger.

Google versteht den Umbau daher als Weiterentwicklung der Suche. Kritiker halten dagegen, dass sich die wirtschaftlichen Folgen bereits heute bei vielen Anbietern bemerkbar machten.

Mit der neuen Suche entstehen auch rechtliche Fragen. Verlage argumentieren, dass ihre Inhalte die Grundlage vieler KI-Antworten bilden. Gleichzeitig verlieren sie an Reichweite. Deshalb wird diskutiert, ob Plattformen Inhalte künftig stärker vergüten müssen.

Auch Googles Rolle steht zur Debatte. Für BDZV-Vertreter Helmut Verdenhalven markiert diese Entwicklung einen grundlegenden Wandel. Google werde zur „Antwortmaschine auf alle deutschen Medien“. Das sei ein „fundamentaler Bruch“. Sei der Konzern weiterhin Vermittler von Informationen oder werde er selbst zum Inhalteanbieter und müsste dann auch unter Medienstaatsverträge fallen? Hätte Google dann gar ein Monopol auf Nachrichtenverteilung?

Diese Fragen könnten Gerichte, Medienaufsicht und Kartellbehörden beschäftigen. Beobachter erwarten bereits Konflikte - wie bei den Diskussionen um das Leistungsschutzrecht. Dabei geht es um den Konflikt zwischen Medienhäusern und großen Tech-Konzernen wie Google: Verlage wollen Geld dafür, dass ihre Inhalte in der Suche als Vorschau angezeigt werden (Leistungsschutzrecht).

Die Debatte reicht längst über Google hinaus. Sie betrifft einen grundlegenden Trend im Netz: Immer mehr Menschen suchen Informationen direkt bei Chatbots statt über klassische Suchmaschinen. Google reagiert auf diese Entwicklung und integriert KI tief in sein Kerngeschäft.

Für Nutzer bedeutet das mehr Komfort. Aber es birgt für sie auch die Gefahren, KI-Halluzinationen und möglichen bewussten Verfälschungen aufzusitzen – und Informationen weniger genau zu prüfen. Eine Wahl, ob sie die energieintensive und längst nicht fehlerfrei arbeitende KI nutzen möchten, bleibt ihnen bei Google nicht mehr. Für Content-Anbieter steigt der Druck, neue Geschäftsmodelle zu finden. Besonders betroffen sind Medienhäuser, Fachportale, Affiliate-Anbieter und andere Unternehmen, die stark vom Suchmaschinen-Traffic abhängen.

Nicolas Bouliane geht bereits davon aus, sein Geschäftsmodell umbauen zu müssen. Statt frei zugänglicher Informationen könnte künftig der direkte Verkauf von Fachwissen wichtiger werden. Damit würde genau das eintreten, wovor Kritiker warnen: weniger frei verfügbare Inhalte im offenen Web.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur, wie die neue Google-Suche aussieht, sondern auch, ob das offene Web in einer KI-dominierten Internetwelt noch dieselbe Rolle spielen wird.

Online-Text: Olivia Gerstenberger