Google wird im EU-Parlament durch Qwant ersetzt. (picture alliance / CFOTO)

Ab morgen werde Qwant als Standardsuchmaschine eingesetzt, teilte die EU-Volksvertretung mit. Die Anwendung des gleichnamigen französischen Unternehmens speichert nach eigenen Angaben keine persönlichen Daten und erstellt keine Nutzerprofile. Die ⁠Umstellung auf ⁠den mehreren Tausend Geräten der ⁠EU-Abgeordneten und anderen Beschäftigten soll ⁠automatisch erfolgen. Nutzer ‌erhalten jedoch die Möglichkeit, manuell zu einer Suchmaschine ihrer Wahl zu wechseln. ​

Zudem will die EU-Kommission mit einem umfassenden Gesetzespaket dafür sorgen, dass sich Europa unabhängiger von digitaler Infrastruktur aus den USA, aber auch aus China wird.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.