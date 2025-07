Der US-Krimi-Autor Martin Cruz Smith starb mit 82 Jahren (Archivbild). (imago images / Gerhard Leber)

Das teilte sein Verlag "Simon & Schuster" in New York mit. Smith wurde vor allem durch seinen 1981 erschienenen Agententhriller "Gorki Park" bekannt, der sich weltweit mehr als 10 Millionen mal verkaufte und später verfilmt wurde. Auch in den Genres Krimi, Western, Horror und historische Fiktion war er erfolgreich. Smith erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, darunter den renommierten britischen Preis "Gold Dagger" für Kriminalromane.

