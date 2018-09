Monumentale gotische Kathedralen, die wie mächtige Steingebirge filigran und voller Leichtigkeit gen Himmel zu wachsen scheinen, faszinieren uns bis heute. Sie stehen da, türmen sich vor uns auf und das Auge ist gebannt: der Kölner Dom, das Straßburger Münster, Notre Dame in Paris.

Das Straßburger Münster (Deutschlandfunk / Andreas Diel)

Doch welche Ideen stecken in diesen Bauwerken? Das Diözesanmuseum der Stadt Paderborn geht dem in einer kulturhistorischen Ausstellung unter dem Titel: "Gotik - Der Paderborner Dom und die Baukultur des 13. Jahrhunderts in Europa" nach.

Weitere Themen:

"Krieg ist ein Gesellschaftszustand"

Eine Tagung an der Frankfurt University of Applied Sciences über Friedensutopien und Kriegserfahrungen

Humboldts Reisetagebücher

Neueditionen und die digitale Erforschung seiner Aufzeichnungen

Wahrnehmungen von Apartheid 1960-1990

Eine Konferenz der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte über westeuropäische Reaktionen auf die südafrikanische Gesellschaft

Ablehnung und Respekt

Gespräch mit Prof. Bernd Simon, Leiter der neu gegründeten Forschungsstelle Toleranz an der Kieler Universität