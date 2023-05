Schriftstellerin Erika Burkart

Schreiben über Unfassbares

Über Spiritualität zu schreiben, grenzt im Literaturbetrieb an Provokation. Doch Erika Burkart hat immer wieder gewagt, sprachliche Bilder für das zu schaffen, was nicht darstellbar ist. Ihre poetische Inspiration fand die Schweizerin in der Natur.

Reinartz, Burkhard | 31. Mai 2023, 20:11 Uhr