Streit in der AfD

Die Landes-AfD werde sich auch weiterhin gegen Übergriffigkeit zu Wehr setzten, erklärte der Politiker, der auch Teil der Bundestagsfraktion ist.
Beim Parteitag der nordrhein-westfälischen AfD hatte es am Wochenende einen offenen Streit über die Kandidatenliste für die Landtagswahl im kommenden Jahr gegeben. Die AfD-Bundesvorsitzenden Weidel und Chrupalla verlangten einen Abbruch des Delegiertentreffens. Der Landesverband reagierte mit einer einstweiligen Verfügung. Zuletzt hatte sich der nordrhein-westfälische Landeschef Vincentz um Entspannung bemüht.
Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.