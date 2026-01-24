USA
Gouverneur: Bundesbeamte erschießen erneut Person

Bundesbeamte haben in Minneapolis im Zusammenhang mit Einwanderungsrazzien erneut eine Person erschossen.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Das teilte der Gouverneur des Bundesstaates Minnesota, Walz, mit. Er habe Kontakt zum Weißen Haus aufgenommen und Präsident Trump aufgefordert, die Razzien in seinem Bundesstaat zu beenden. Einzelheiten der Schießerei waren zunächst nicht bekannt. Vor zwei Wochen hatte ein Beamter der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis eine 37-jährige Amerikanerin erschossen.
    Gestern hatten sich tausende Demonstranten in der Stadt versammelt und gegen die Razzien der Behörde protestiert.
    Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.