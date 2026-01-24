Das teilte der Gouverneur des Bundesstaates Minnesota, Walz, mit. Er habe Kontakt zum Weißen Haus aufgenommen und Präsident Trump aufgefordert, die Razzien in seinem Bundesstaat zu beenden. Einzelheiten der Schießerei waren zunächst nicht bekannt. Vor zwei Wochen hatte ein Beamter der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis eine 37-jährige Amerikanerin erschossen.
Gestern hatten sich tausende Demonstranten in der Stadt versammelt und gegen die Razzien der Behörde protestiert.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.