Tim Walz wird Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten in den USA. (AFP / JIM WATSON CHRIS KLEPONIS)

Harris würdigte Walz' politische Erfolge und bezeichnete in als "kampferprobte" Führungskraft. Was sie an ihm beeindrucke, sei seine tief sitzende Überzeugung, für Familien der Mittelschicht zu kämpfen. "Wir werden ein großartiges Team sein und diese Wahl gewinnen", so Harris. Walz selbst schrieb, er sei über alle Maßen geehrt, gemeinsam mit Harris anzutreten. "Ich bin voll dabei. Es erinnert mich ein bisschen an den ersten Schultag."

Walz seit 2019 Gouverneur von Minnesota

Der 60-Jährige vertritt liberale Positionen zu Abtreibung und Cannabis. Als Gouverneur hat er sich unter anderem für kostenlose Schulessen und erweiterten bezahlten Urlaub für Arbeitnehmer eingesetzt. Walz ist seit 2019 Gouverneur des Bundesstaats Minnesota und saß vorher viele Jahre als Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Vor seiner politischen Laufbahn war er Lehrer. Der zweifache Vater hat kein starkes nationales Profil, ist aber bekannt für seine bodenständige und direkte Art, politische Botschaften zu transportieren.

Harris mit 99 Prozent der Stimmen gewählt

Am Abend ist der erste gemeinsame Auftritt von Harris und Walz in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania geplant. Harris selbst war von den Demokraten mit 99 Prozent der Stimmen als Präsidentschaftskandidatin gewählt worden - mehrere Tausend Delegierte aus allen Bundesstaaten konnten bis gestern online ihre Stimme abgeben.

Kritische Töne von Seiten der Republikaner

Aus dem gegnerischen politischen Lager kamen erwartungsgemäß kritischere Töne: Der republikanische Gouverneur von Florida, DeSantis, erklärte, Walz sei der am weitesten links stehende Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Der republikanische Senator Graham sprach von einem "großen Tag für die Linke" und einem schlechten Tag für die Mitte Amerikas.

Die Präsidentschaftswahlen finden am 5. November statt. Für die Republikaner treten der ehemalige Präsident Trump und Vizekandidat Vance an.

