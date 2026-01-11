Bob Weir bei einem Auftritt im Jahr 2014. (dpa / Evan Agostini / Invision / AP)

Der Gitarrist erlag einer Krebserkrankung, wie sein Management auf Instagram mitteilte. Weir hatte "Greatful Dead" im Jahr 1965 in San Francisco zusammen mit seinem Gitarristen-Kollegen Jerry Garcia gegründet. Die Gruppe gilt als eine der ersten und wichtigsten des Psychedelic Rock und integrierte Elemente des Country und des Folk in ihre Musik. Im Jahr 1994 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Weir war auch nach der Auflösung der Band 1995 solo sowie in anderen Gruppen wie "Kingfish" und "Ratdog" musikalisch aktiv.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.