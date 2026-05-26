Friedensforschung
Greenpeace: Europa ist Russland auch ohne die USA militärisch überlegen - Warnung vor Geldverschwendung im Rüstungsbereich

Die europäischen NATO-Staaten sind nach Einschätzung der Umweltschutzorganisation Greenpeace im Rüstungsbereich stärker aufgestellt als gemeinhin gedacht. Auch ohne die USA seien die NATO-Staaten Russland überlegen, heißt es in einer Untersuchung.

    Ein Leopard 2A8 ist beim Roll-Out auf der Panzer-Teststrecke eines Rüstungskonzerns im Herbst zu sehen
    Die europäischen NATO-Staaten stehen militärisch besser da als gedacht - so eine Erhebung im Auftrag von Greenpeace. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)
    Diese wurde von Friedensforschern im Auftrag von Greenpeace erstellt. Darin werden vor allem die Menge an einsatzbereiten Waffensystemen und Investitionen verglichen. Engpässe gebe es in Europa hingegen bei Aufklärung, Cyber, Luftverteidigung und Drohnen.
    Greenpeace sieht eine Geldverschwendung im Verteidigungsbereich durch fehlende Absprachen und nationale Alleingänge. Diese Summen fehlten in anderen Bereichen schmerzlich. Deutlich effizienter seien hingegen koordinierte Anschaffungen.
    Greenpeace wurde von Friedensaktivisten gegründet und setzt sich seit jeher neben dem Klima- und Umweltschutz auch für Abrüstung ein.
    Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.