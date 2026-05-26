Friedensforschung

Diese wurde von Friedensforschern im Auftrag von Greenpeace erstellt. Darin werden vor allem die Menge an einsatzbereiten Waffensystemen und Investitionen verglichen. Engpässe gebe es in Europa hingegen bei Aufklärung, Cyber, Luftverteidigung und Drohnen.
Greenpeace sieht eine Geldverschwendung im Verteidigungsbereich durch fehlende Absprachen und nationale Alleingänge. Diese Summen fehlten in anderen Bereichen schmerzlich. Deutlich effizienter seien hingegen koordinierte Anschaffungen.
Greenpeace wurde von Friedensaktivisten gegründet und setzt sich seit jeher neben dem Klima- und Umweltschutz auch für Abrüstung ein.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.