Konkret geht es um Perfluoroctansulfonsäure. Der Stoff wird wegen seiner langanhaltenden Beständigkeit auch als Ewigkeitschemikalie bezeichnet und steht im Verdacht, Krebserkrankungen zu verursachen. Greenpeace nahm nach eigener Darstellung im August und Oktober vergangenen Jahres an acht verschiedenen Stellen unter anderem in Dormagen und Leverkusen Stichproben. Dabei sei ein Gehalt an Perfluoroctansulfonsäure festgestellt worden, der den durchschnittlichen Jahresgrenzwert überschreite. Greenpeace betonte, es handele sich um eine Momentaufnahme. Perfluoroctansulfonsäure ist laut Greenpeace wasser- und ölabweisend sowie hitzebeständig und befindet sich wegen dieser Eigenschaften in vielen Produkten des täglichen Gebrauchs.