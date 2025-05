Koalitionsausschuss

Blick auf das Bundeskanzleramt (picture alliance / dpa / picture alliance / R. Goldmann)

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen sich im Kanzleramt in Berlin auf ein Arbeitsprogramm bis zur parlamentarischen Sommerpause am 11. Juli verständigen. Als Themen wurden unter anderem Maßnahmen für mehr Wachstum und Beschäftigung genannt. Außerdem geht es um die internationale Lage, die Mietpreisbremse und das Thema Renten. Zudem dürften finanzielle Fragen in Verbindung mit dem Bundeshaushalt und dem geplanten Sondervermögen für Investitionen erörtert werden.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.