Bundespolizei

Grenzkontrollen beginnen in Brandenburg und Sachsen

Die Bundespolizei hat in Brandenburg an der deutsch-polnischen Grenze mit festen Kontrollen begonnen. Das teilte eine Sprecherin am Abend mit. Auch in Sachsen waren entsprechende Aktionen angesetzt. Zuvor hatte Bundesinnenministerin Faeser die stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bei der EU-Kommission angemeldet.

16.10.2023