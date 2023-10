Bundespolizei

Grenzkontrollen beginnen in Brandenburg und Sachsen

Die Bundespolizei hat mit festen Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen im Osten begonnen. In Brandenburg gab es etwa Kontrollen direkt an der Grenze zu Polen auf der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder). Auch in Sachsen, das an Polen und Tschechien grenzt, wurden Fahrzeuge überprüft. Betroffen war unter anderem die Autobahn 17 von Prag nach Dresden.

17.10.2023