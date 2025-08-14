Bundesinnenministerium

Darauf entfielen 37,9 Millionen Euro. Verpflegung und Unterkünfte für die Bundespolizisten kosteten acht Millionen.
Die im Schengen-Raum eigentlich nicht vorgesehenen Grenzkontrollen hatte die damalige Bundesinnenministerin Faeser von der SPD als befristete Ausnahme eingeführt. Sie wurden seitdem jedoch mehrfach verlängert.
Faesers Nacholger Dobrindt von der CSU hat eine weitere Verlängerung angekündigt. Die Einführung war mit dem Vorgehen gegen irreguläre Migration, Terrorismus und Kriminalität begründet worden.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.