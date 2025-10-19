Gazastreifen
Grenzübergang Rafah soll geschlossen bleiben - Leichen von zwei weiteren Geiseln an Israel übergeben

Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten soll bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

    Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern fahren in den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen ein.
    Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern am Grenzübergang Rafah (Archivbild) (Mohammed Arafat/AP/dpa)
    Das teilte das Büro von Israels Regierungschef Netanjahu mit. Netanjahu widersprach damit einer kurz zuvor veröffentlichten Ankündigung der palästinensischen Botschaft in Ägypten, wonach der Übergang ab Montag teilweise geöffnet werde.
    Am Abend nahmen die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben Särge mit den sterblichen Überresten zweier weiterer israelischer Geiseln der Hamas entgegen. Damit haben die Islamisten nun zwölf Leichen übergeben. Vereinbart ist die Aushändigung aller 28 Toten.
