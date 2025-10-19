Das teilte das Büro von Israels Regierungschef Netanjahu mit. Netanjahu widersprach damit einer kurz zuvor veröffentlichten Ankündigung der palästinensischen Botschaft in Ägypten, wonach der Übergang ab Montag teilweise geöffnet werde.
Am Abend nahmen die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben Särge mit den sterblichen Überresten zweier weiterer israelischer Geiseln der Hamas entgegen. Damit haben die Islamisten nun zwölf Leichen übergeben. Vereinbart ist die Aushändigung aller 28 Toten.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.