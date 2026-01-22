Ein Lkw am Grenzübergang Rafah (Mohammed Arafat / AP / dpa / Mohammed Arafat)

Das kündigte der kürzlich ernannte Vorsitzende der Übergangsverwaltung für den Gazastreifen, Schaath, in Davos an. Für die Menschen sei Rafah mehr als ein Tor. Der Grenzübergang sei ein Symbol der Chance.

Ursprünglich war vorgesehen, Rafah im Rahmen des seit Oktober geltenden Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas wieder für Hilfslieferungen zu öffnen. Die israelische Armee hatte im Zuge des Gaza-Krieges, der durch den Hamas-Terrorangriff auf Israel im Oktober 2023 ausgelöst worden war, im Mai 2024 die Kontrolle übernommen.

