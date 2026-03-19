Nahost
Grenzübergang Rafah zwischen Gazastreifen und Ägypten wieder geöffnet

Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten ist erstmals seit Beginn des Iran-Krieges wieder offen.

    Ägypten, Rafah: Hilfsgütertransporter stehen Schlange, um vom Grenzübergang Rafah in die palästinensischen Gebiete zu gelangen.
    Der Grenzübergang Rafah ist das erste Mal seit Kriegsbeginn wieder geöffnet (Archivbild). (Gehad Hamdy/dpa)
    Das erklärten Behördenvvertreter am Vormittag. Der Übergang sei in beide Richtungen geöffnet, hieß es. Rafah war bereits seit dem Gaza-Krieg vor zweieinhalb Jahren überwiegend geschlossen gewesen.
    Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.