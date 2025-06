Naher Osten

Israel weist die Aktivisten des abgefangenen Gaza-Solidaritätsschiffs aus. (Salvatore Cavalli / AP / dpa / Salvatore Cavalli)

Das israelische Außenministerium veröffentliche Bilder, die Thunberg an Bord eines Flugzeugs zeigten. Andere Aktivisten des abgefangenen Schiffes mit Hilfsgütern für den Gazastreifen sollen Medienberichten zufolge vorerst in Israel in Haft bleiben. Acht von ihnen hätten sich geweigert, die notwendigen Ausweisungsdokumente zu unterzeichnen, meldete das israelische Nachrichtenportal "ynet". Unter ihnen sei auch die französische EU-Abgeordnete Rima Hassan.

Das Schiff "Madleen" war gestern auf dem Weg von Sizilien in Richtung Gazastreifen von der israelischen Armee gestoppt worden. Israel hatte 2007 eine Seeblockade des Gazastreifens verhängt, nachdem die Terrororganisation Hamas dort die Kontrolle übernahm.

