Waldbrände in Südeuropa und der Türkei

Waldbrand bei Athen (AP / dpa / Yorgos Karahalis)

Die Regierung in Athen forderte sechs Löschflugzeuge über das EU-Katastrophenschutzverfahren an. Die Feuer wüten in mehreren Teilen des griechischen Festlands sowie auf den Inseln Kreta, Euböa und Kythira. Die Brände nördlich der Hauptstadt Athen konnte mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden. Dort waren einem Polizeisprecher zufolge dutzende Löschfahrzeuge sowie mehrere Hubschrauber und Flugzeuge im Einsatz. In Griechenland herrscht seit Tagen eine Hitzewelle mit Temperaturen von teils mehr als 45 Grad.

Auch in der Türkei kämpfen die Einsatzkräfte bei starker Hitze und Trockenheit gegen mehrere Waldbrände. In den westtürkischen Provinzen Bursa und Karabuk rückten die Flammen nah an Wohngebiete heran. Zahlreiche Dörfer wurden evakuiert und tausende Menschen in Sicherheit gebracht.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.