Waldbrände in Südeuropa und der Türkei

Waldbrand bei Athen (AP / dpa / Yorgos Karahalis)

In Griechenland konnten 50 von 55 Feuern unter Kontrolle gebracht werden. Kritisch ist die Lage nach Angaben der Behörden noch auf der Halbinsel Peleponnes sowie auf den bei Touristen beliebten Inseln Euböa, Kythera und Kreta. Auch in der Türkei sind Feuerwehren im Einsatz - insbesondere in den Provinzen Bursa und Karabuk, wo zahlreiche Dörfer evakuiert und tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten.

Brände wurden auch von der französischen Mittelmeerküste gemeldet. Bei Narbonne wurden zwei Campinglätze vorübergehend geräumt. Im Süden der italienischen Insel Sardinien mussten rund 200 Badegäste vor einem Waldbrand mit Schiffen über das Meer in Sicherheit gebracht werden. In allen Waldbrandgebieten herrschen große Trockenheit, hohe Temperaturen und zum Teil starke Winde.

