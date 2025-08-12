Ein Waldbrand in der Nähe von Montenegros Hauptstadt Podgorica (Risto Bozovic / AP / dpa / Risto Bozovic)

Man habe in Brüssel unter anderem vier Löschflugzeuge angefordert, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Den Angaben zufolge wüten inzwischen landesweit mehr als hundert Feuer. Besonders betroffen sind die Halbinsel Peloponnes sowie die Inseln Zakynthos und Kefalonia. Erschwert werden die Löscharbeiten durch starke Winde.

Auch in anderen Regionen Europas kämpfen Einsatzkräfte und Feuerwehrleute gegen Waldbrände. In Montenegro und Albanien wurden mehrere Orte evakuiert. Auch aus Kroatien, der Türkei und Spanien wurden neue Feuer gemeldet. Die Polizei geht in vielen Fällen von Brandstiftung aus.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.