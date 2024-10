Staatspräsidentin Sakellaropoulou

Bundespräsident Steinmeier in Griechenland (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Das Problem der Kriegsentschädigungen habe für das griechische Volk noch immer eine sehr große Bedeutung, sagte Sakellaropoulou. Steinmeier entgegnete, Deutschland stehe zu seiner historischen und moralischen Verantwortung. Der Bundespräsident verwies in diesem Zusammenhang an das deutsche Engagement für den Bau eines Holocaust-Museums in Thessaloniki. Die Rechtsfrage der Reparationen sei aber völkerrechtlich abgeschlossen, betonte Steinmeier. Er hält sich seit gestern in Griechenland auf. Sein Besuch endet morgen.

