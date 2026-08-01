In Griechenland gibt es mehrere Waldbrände - wie hier auf Kreta. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Costas Baltas)

Die größten Feuer befinden sich circa 60 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Im Gebiet Porto Germeno mussten hunderte Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht werden. Weitere Brände gibt es auf der Halbinsel Peloponnes nahe Porto Heli und auf Kreta. Die griechischen Behörden warnen wegen Trockenheit und starker Winde weiter vor einer Ausbreitung der Feuer. Auch in vielen anderen südeuropäischen Ländern gibt es aktuell Waldbrände. Im Südwesten von Frankreich konnten rund 200.000 Menschen in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Nach Aussage des französischen Innenministeriums sind die Brände bei Bordeaux mittlerweile unter Kontrolle.

In Deutschland ist die Feuerwehr weiter wegen eines Waldbrandes auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog in Brandenburg im Einsatz. In Bayern konnte der Katastrophenfall im Landkreis Traunstein beendet werden. Das Feuer an einem Berghang in den Chiemgauer Alpen ist gelöscht.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.