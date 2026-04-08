Jugendschutz

Ab 1. Januar 2027 soll in Griechenland ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren in Kraft treten. (imago images / Bildgehege / imago stock&people)

Wie Ministerpräsident Mitsotakis auf Tik-Tok ankündigte, soll am 1. Januar 2027 ein entsprechendes Gesetz in Kraft treten. Ziel sei es, junge Menschen besser vor den negativen Auswirkungen digitaler Plattformen zu schützen. Mitsotakis sagte, viele der Angebote machten süchtig, Kinder und Jugendliche seien dem oft schutzlos ausgeliefert.

Direkt an jüngere Nutzer gewandt räumte er ein, dass die Pläne auf Widerstand stoßen könnten. Wenn aber soziale Medien dazu führten, sich gestresst zu fühlen oder schlechter über sich selbst zu denken, dann müsse man eine Grenze setzen.

Mehrere andere europäische Länder diskutieren ebenfalls über ein altersabhängiges Social-Media-Verbot. In Australien gilt seit Dezember ein Verbot für alle unter 16.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.