Meeres-Schutz

Ein Fangnetz auf einem Fischkutter (Symbolbild) (Jan-Martin Altgeld )

Dies gelte zunächst ab 2026 in den Meeresnationalparks, berichtet die in dem Land selbst erscheinende, deutschsprachige "Griechenland-Zeitung". Ab 2030 solle die Maßnahme dann in allen weiteren Meeresschutzgebieten in Kraft treten. Weiter heißt es, um das Verbot effektiv durchsetzen zu können, habe Ministerpräsident Mitsotakis den Einsatz moderner Kontrollsysteme angekündigt wie etwa Drohnen, Satelliten und künstliche Intelligenz. Zudem plane Griechenland die Einrichtung von zwei neuen Nationalparks in der Ägäis und im Ionischen Meer.

Umweltschutzorganisationen kritisieren die umstrittene Fischerei-Methode schon seit Längerem. Dabei werden große Netze hinter einem Schiff hergezogen, der Meeresboden beschädigt und zahlreiche Arten in Gefahr gebracht.

