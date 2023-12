Integration

Griechenland will 30.000 Migranten Arbeitserlaubnis erteilen. (AFP / Aris Messinis)

Über entsprechende Pläne berät heute das Parlament in Athen. Grund für die Maßnahme sei der Mangel an Arbeitskräften vor allem in der Landwirtschaft, sagte Arbeitsminister Georgiadis dem Radiosender Skai. Durch die Legalisierung werde zudem die Schwarzarbeit bekämpft. Bislang durften illegal eingereiste Migranten in Griechenland erst nach sieben Jahren regulär arbeiten.

Nach Angaben griechischer Medien fehlen im Obst-, Gemüse- und Olivenanbau sowie bei den Viehzüchtern derzeit rund 70.000 Arbeitskräfte. Auch im Tourismussektor und im Bauwesen gibt es demnach Zehntausende unbesetzte Stellen.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.