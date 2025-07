Wegen der Hitze in Griechenland gibt es nun Schutzmaßnahmen. (picture alliance / dpa / Socrates Baltagiannis)

Nach einer Anordnung des Arbeitsministeriums in Athen darf zwischen 12 und 17 Uhr nicht im Freien gearbeitet werden. Das gilt zum Beispiel für Bauarbeiter und Beschäftigte in der Landwirtschaft, aber auch für Lieferdienste. In vielen griechischen Städten wurden klimatisierte Räume für hitzegeplagte Menschen geöffnet.

Laut dem nationalen Wetterdienst dauert die aktuelle Hitzewelle noch bis Sonntag.

Es wird mit Temperaturen bis zu 43 Grad gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.