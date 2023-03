Nach Zugunglück

Zerstörte Waggons nach dem Zugunglück in Griechenland (AFP / ZEKAS LEONIDAS)

Das teilten die zuständigen Einsatzkräfte mit. Die Rettungsarbeiten dauern jedoch an, da noch zahlreiche Menschen vermisst werden. Ein Personenzug mit rund 350 Menschen an Bord war in der Nacht zum Mittwoch frontal mit einem Güterzug zusammengestoßen. Ursache war nach den Worten des griechischen Regierungschefs Mitsotakis ein "tragischer menschlicher Fehler". Der Bahnhofsvorsteher von Larisa soll eingestanden haben, die Weichen falsch gestellt zu haben.

Aus Protest gegen den maroden Zustand der griechischen Bahnen sind die Eisenbahner landesweit in einen 24-stündigen Streik getreten. Auch zwei der drei U-Bahnlinien von Athen werden bestreikt, wie Medien berichteten.

Damit protestiere die Belegschaft gegen die chronische Vernachlässigung der Eisenbahnstrecken durch mehrere Regierungen, teilte die griechische Gewerkschaft der Eisenbahner mit. Jahrelange Forderungen nach der Einstellung von Personal, besserer Schulung und dem Einsatz moderner Sicherheitstechnologie seien immer im Papierkorb gelandet.

Die Regierung ordnete wegen des Unglücks eine dreitägige Staatstrauer an. Verkehrsminister Karamanlis kündigte seinen Rücktritt an.

