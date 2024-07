Rotes Meer

Die griechische Fregatte "Psara" fing das Flugobjekt nach Angaben der Einsatzleitung im Golf von Aden ab. In den vergangenen Tagen waren bereits ähnliche Abschüsse gemeldet worden. Die EU beteiligt sich neben den USA und anderen Staaten am Schutz von Handelsschiffen in der Region. In den vergangenen Monaten hatten die mit Iran verbündeten Huthi dort immer wieder zivile Frachtschiffe angegriffen. Sie wollen mit den Attacken die Palästinenser im Gazastreifen unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.