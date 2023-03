Nach schweren Zugunglück

Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis bei der Besichtigung der Unglücksstelle (Dimtiris Papamitsos/Greek Prime/dpa)

In einer Kabinettssitzung sagte er, in den kommenden Tagen werde die Höhe der Entschädigung für die Hinterbliebenen und die Verletzten bekannt gegeben. Mitsotakis entschuldigte sich bei den Betroffenen und versprach absolute Transparenz bei der Aufklärung des Unglücks. Dessen unmittelbare Ursache war der fehler eines Bahnangestellten. Die konservative Regierung steht aber unter Druck, weil sie - wie auch ihre Vorgängerregierungen - die jahrzehntelange Misswirtschaft bei der griechischen Bahn nicht in Angriff genommen hat. Aus Protest sind seit dem Unglück zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Dabei wurde auch der Rücktritt von Mitsotakis verlangt. Immer wieder kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei.

