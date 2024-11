Griechenland strukturiert seine Streitkräfte um. (Giannis Papanikos / AP / dpa / Giannis Papanikos)

Verteidigungsminister Dendias kündigte dafür im Athener Parlament Umstrukturierungen an. Ziel sei etwa, die Kasernen in der Region Evros personell zu erweitern - insbesondere entlang der Grenze zur Türkei. Dafür würden mehr als 130 Stützpunkte im Landesinneren geschlossen. Dendias erklärte, die Armee sollte ihre Fähigkeiten zur Drohnen-Abwehr und in der Cyber-Kriegsführung erweitern. Er schlug beispielsweise einen eigenen griechischen Kommunikationssatelliten vor.

