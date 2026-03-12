Unter anderem eine "Tatort"-Folge erhält den Grimme-Preis (Archivbild). (picture alliance / Noah Wedel / Kirchner-Media / Noah Wedel / Kirchner-Media)

Wie das Grimme-Institut im nordrhein-westfälischen Marl mitteilte , geht der Preis in der Kategorie "Fiktion" unter anderem an den Tatort "Dunkelheit" des Hessischen Rundfunks. Es war der erste Fall des neuen Frankfurter Teams, gespielt von Edin Hasanovic und Maryam Azadi. Eine Gewinnerin in der Kategorie "Unterhaltung" ist die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, die für ihre ZDF-Sendung "Maithink X- die Show" geehrt wird.

Die ZDF-Journalistin Golineh Atai erhält für ihre Berichte aus der arabischen Welt den "Preis für besondere journalistische Leistung". In der Kategorie "Information und Kultur" gibt es erstmals einen Preis für RTL 2, und zwar für die Dokumentation "Hass.Hetze.Hoffnung". In dem Zweiteiler geht es um Alltagsrassismus gegenüber Menschen mit asiatischem Migrationshintergrund und um stereotype Sexualisierung.

Frank Elstner - Erfinder und früherer Moderator von "Wetten dass..." - erhält die "Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbands", und zwar nicht nur für seine Leistungen als TV-Macher, sondern auch als "Botschafter für gesellschaftliche Anliegen".

Die Übergabe der Preise findet am 24. April im Theater der Stadt Marl statt. Sie wird an dem Tag im TV zeitversetzt von 3Sat ausgestrahlt (22.25 Uhr).

Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.