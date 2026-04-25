Grimme-Preis (Archivbild) (Caroline Seidel/dpa)

Erstmals ging der Grimme-Preis in der Kategorie "Information und Kultur" an den Privatsender RTL 2 für die Produktion "Hass.Hetze.Hoffnung". Weitere Auszeichnungen erhielten die ZDF-Dokumentationen "Das leere Grab" über zwei Familien aus Tansania auf der Suche nach den Gebeinen ihrer Vorfahren sowie die Dokumentation "Sudan: Ein Krankenhaus im Schatten des Krieges", die bei Arte und im ZDF ausgestrahlt wurde.

Eine besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbands ging an den ehemaligen Moderator und Showmaster Frank Elstner. Die 1964 erstmals vergebene Auszeichnung zählt zu den wichtigsten Fernsehpreisen in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.