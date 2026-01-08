Nach Trump-Äußerungen

Das Treffen soll in der kommenden Woche stattfinden. Die grönländische Außenministerin Motzfeldt sagte, sie hoffe auf eine "Normalisierung" der Beziehungen mit den USA. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor Anspruch auf Grönland angemeldet und viele Partner in Europa stark verunsichert. Trump sagte, die USA bräuchten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit. Er schloss dabei auch militärische Mittel nicht aus.
Außenministerin Motzfeld erklärte, für die Sicherheit in der Arktis brauche man sich gegenseitig. Bundesaußenminister Wadephul begrüßte das geplante Gespräch zwischen den Staaten.
