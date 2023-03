Zeitumstellung

Grönland hat zukünftig dauerhaft Sommerzeit. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Am vergangenen Sonntag wurden dort zum letzten Mal die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Die Regierung argumentiert, dass den Bewohnern mehr Sonnenlicht an den Nachmittagen bleibe und sie zusätzlich mehr Stunden am Tag mit Partnern aus anderen europäischen Ländern in Geschäftskontakt sein könnten. Mit Beginn der Winterzeit im Oktober rückt Grönland Europa eine Stunde näher. Dann beträgt der Zeitunterschied zu Städten wie Berlin oder Kopenhagen noch drei Stunden. Grönland ist ein autonom verwaltetes Gebiet innerhalb des Königreichs Dänemark. Die südlichste Spitze Grönlands ist jedoch mehr als 3.200 Kilometer entfernt von der dänischen Hauptstadt.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.