Lastwagen mit humanitärer Hilfe des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) fahren am Kerem-Schalom-Übergang von Ãgypten in den Gazastreifen ein. (Abed Rahim Khatib / dpa / Abed Rahim Khatib)

Allein gestern seien mehr als 650 Lastwagen über israelische Grenzübergänge in das Küstengebiet gelangt. Zum ersten Mal seit Beginn der Waffenruhe wurde auch Treibstoff geliefert. Laut dem UNO-Büro können damit 20 Gesundheitseinrichtungen in Gaza-Stadt etwa eine Woche in Betrieb gehalten werden.

Helfer und Hilfsgüter dringen inzwischen auch in Gebiete vor, die zuvor nur schwer erreichbar waren. Die Rahmenbedingungen für die Arbeit hätten sich deutlich verbessert, hieß es.

